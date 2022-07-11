Москва, , 03:54 — REGNUM Хакерская группа RaHDIt («Злые русские хакеры») получила доступ к секретным документам ВСУ о действиях украинской армии и оперативной обстановке в зоне боевых действий при помощи хакерской группы «Берегини», работающей на Украине. Об этом РИА Новости сообщил 11 июля участник группы RaHDIt.

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«Мы работаем с нашими друзьями, женской хакерской группой «Берегини», очень хорошо работаем. Мы очень большие массивы данных получаем, но, к сожалению, прямо сейчас мы вам не можем раскрыть все карты», — сказал российский хакер.

По его словам, оперативные данные «идут в режиме реального времени практически», в том числе благодаря контактам с лицами, находящимися на службе в Вооруженных силах Украины.

Напомним, по данным хакерской группы RaHDit, безвозвратные потери украинской армии в ходе боевых действий с конца февраля 2022 года составляют не менее 50-70 тысяч человек убитыми, что в несколько раз выше того, что признавал Киев.

Несколько дней назад RaHDit выложила на своем сайте данные сотрудников Главного управления разведки минобороны Украины и связанных с ним лиц. В июне RaHDIt выложила в открытый доступ данные 700 сотрудников Службы безопасности Украины.

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