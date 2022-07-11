Москва, 11 июля, 2022, 03:42 — ИА Регнум. Безвозвратные потери украинской армии в ходе боевых действий с конца февраля 2022 года составляют не менее 50−70 тысяч человек. Об этом 11 июля сообщил РИА Новости участник российской хакерской группы RaHDIt.

Ханс Ларвин. Солдат и смерть. 1917

В начале июня власти Украины заявляли, что с начала российской спецоперации по защите Донбасса погибли до 10 тысяч украинских военнослужащих. Российские хакеры добыли оперативные секретные документы украинской армии, на основании которых сделали вывод, что цифры потерь занижены Киевом в несколько раз.

«Там явно не 10, там не менее 50−70 тысяч безвозвратных потерь у них действительно есть», — сказал собеседник агентства.