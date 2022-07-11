Донецк, , 01:51 — REGNUM Вооруженные формирования Украины поздно вечером 10 июля и вскоре после полуночи 11 июля обстреляли населенный пункт Новобахмутовка. Об этом сообщили в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Донецкой Народной Республики (ДНР).

РЗСО Град ©.artstepvision.ca

По данным СЦКК, в 23:20 10 июля зафиксирован обстрел Новобахмутовки со стороны населенного пункта Правдовка, находящегося под контролем киевского режима. Было выпущено три снаряда калибром 152 мм

Спустя час, в 00:20 11 июля из подконтрольной ВСУ Авдеевки по Новобахмутовке было выпущено шесть ракет из реактивной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».

Ранее были зафиксированы обстрелы Донецка и других городов ДНР.

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