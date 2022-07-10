Москва, 11 июля, 2022, 01:05 — ИА Регнум. Остановку для проведения планового техобслуживания делает на десять суток российский газопровод «Северный поток». Об этом сообщила 10 июля пресс-служба оператора магистрали Nord Stream AG.

Официальный сайт ПАО «Газпром» Газопровод «Северный поток»

Уточняется, что поставки газа в Европу будут остановлены утром 11 июля до 21 июля сразу по двум ниткам газопровода. В период проведения профилактических работ газ будет поступать из России в страны Западной и Центральной Европы только по одной транзитной ветке через Украину.

Компания-оператор магистрали Nord Stream AG поясняет, что благодаря плановым техническим работам удастся обеспечить эффективную, безопасную и надежную эксплуатацию газопровода. Все работы, включая тестирование механических компонентов и систем автоматизации, были согласованы заранее с партнёрами по транспортировке.

При этом у участников европейского рынка возникли опасения, что даже временная и заранее согласованная остановка газопровода вызовет дефицит газа в регионе. Заместить весь объём поступавшего по газопроводу топлива невозможно, так как Украина ввела ограничения на приём российского газа для транзита, а ветку «Ямал — Европа» использовать запрещается российскими контрсанкциями.

На этом фоне ряд европейских стран, в том числе Германия и Австрия, опасаются полного прекращения поставок газа Россией после окончания профилактических работ.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что концерн Siemens планирует как можно скорее доставить турбину для газопровода «Северный поток» из Канады к месту эксплуатации.