Вашингтон, 11 июля, 2022, 00:33 — ИА Регнум. Решения российского руководства по спецоперации на Украине оказались вне влияния США со всей их экономической мощью. Об этом 10 июля заявляет обозреватель Барри Эйхенгрин (Barry Eichengreen) в своей статье для американского журнала Foreign Affairs.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

По словам эксперта, вводя санкции против России, Вашингтон загоняет в экономический тупик Соединённые Штаты. При этом, несмотря на ущерб от ограничительных мер, убедить Москву прекратить спецоперацию на Украине или хотя бы умерить свои «военные амбиции» США не удаётся.

Эйхенгрин указывает, что Запад и американские власти ранее годами пользовались экономическими санкциями как инструментом влияния в своих внешнеполитических интересах, однако впервые главное «американское оружие дало осечку». Экономическая мощь эффективна только в случае, когда применяется в коалиции, а в условиях многополярной экономики, когда в случае необходимости можно переориентироваться на нового поставщика, важность единства возрастает ещё сильнее.

«В дальнейшем экономическая мощь США будет впадать все в бóльшую зависимость от способности Вашингтона культивировать единство на фоне растущего раскола между странами в планетарном масштабе», — поясняет обозреватель.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что, вопреки призывам США и их союзников к санкциям против России, индийские нефтеперерабатывающие компании скупают всё больше российской нефти, а правительство Индии изучает способы защиты отечественных нефтяных компаний в случае, если они попадут под вторичные санкции.