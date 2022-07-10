Нижний Новгород, 11 июля, 2022, 00:14 — ИА Регнум. Медицинские специалисты городской клинической больницы №5 Нижнего Новгорода запатентовали новую методику борьбы с осложнениями в виде тромбозов у пациентов, заразившихся коронавирусом. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения региона.

Hellerhoff Сосудистый тромб

По имеющейся информации, нижегородские медики начали разрабатывать новый способ лечения еще в 2021 году, то есть в самый разгар пандемии COVID-19.

По словам кандидата медицинских наук Александра Никольского, коронавирусные пациенты, у которых диагностировали острый артериальный тромбоз, нередко погибали от артериальной недостаточности.

Также существовал высокий риск того, что такие больные могли лишиться конечностей из-за повторного возникновения тромбов после хирургического вмешательства.

Новая методика борьбы с тромбозами представляет собой операцию, в ходе которой пациенту восстанавливают проходимость сосуда, а затем растворяют остатки тромбов при помощи спецмедикаментов.

Первым пациентом, которого лечили по разработанному нижегородскими медиками методу, стал 57-летний мужчина с Бора, у которого были поражены почти 100% лёгких и развился острый тромбоз сосудов нижней конечности.

Благодаря применению нового способа лечения удалось не только сохранить ему жизнь, но и спасти ногу, в которой образовались тромбы.