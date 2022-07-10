Алеппо, Сирия, 10 июля, 2022, 23:54 — ИА Регнум. В идлибской зоне деэскалации за сутки боевики совершили четыре обстрела. Об этом на брифинге сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии капитан первого ранга Евгений Герасимов.

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«Зафиксировано четыре обстрела в провинции Алеппо», — уточнил Герасимов.

Напомним, что ранее в Центре сообщали об обострении обстановки в идлибской зоне деэскалации.