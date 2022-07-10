Лагос, Нигерия, 10 июля, 2022, 22:55 — ИА Регнум. Число погибших во время опрокидывания лодки на юге Нигерии увеличилось до 17 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителя Национального агентства по чрезвычайным ситуациям страны.

Лодка

Уточняется, что тела извлечены из воды. Поисковые работы завершены.

Лодка перевернулась у берегов штата Лагос поздно вечером 8 июля. Отмечается, что владелец нарушил запрет на использование таких лодок в тёмное время суток.