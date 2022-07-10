Хельсинки, , 21:46 — REGNUM Западным странам пора вмешаться в российскую спецоперацию на Украине. Такое мнение высказал финский военный историк и аналитик Юсси Ялонен, сообщает портал Verkkouutiset.

«Пока стратегия западных стран — снабжать Украину оружием и избегать военного вмешательства — потерпела неудачу. Такая стратегия может быть достаточна для того, чтобы Украина не проиграла. Однако она не может гарантировать победу Украины. Хотя Россия никогда «не сможет» захватить всю Украину, она все же скорее будет выигрывать, чем проигрывать, пока продолжаются эти боевые действия», — заявил Ялонен.

Как сообщало ИА REGNUM, Зеленский попросил у Макрона бронеавтомобили и средства защиты.