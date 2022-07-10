Варшава, 10 июля, 2022, 20:33 — ИА Регнум. Большинство жителей Польши поддержало постоянное присутствие военных США в стране, сообщает со ссылкой на данные опроса компании Estymator портал DoRzeczy. pl.

Ольга Шклярова ИА REGNUM Польша

«Решительную поддержку» присутствию солдат США в Польше выразили 54,6% опрошенных. Вариант «скорее поддерживаю» выбрали 31,1% участников исследования. Против выступили 6,8% респондентов, 2,3% были «решительно против», — сообщает издание.

Как сообщало ИА REGNUM, Британия направила Польше дополнительную роту танков.