В ДНР под обстрелом погибли волонтеры
Шахтёрск, ДНР, 10 июля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики волонтеры попали под обстрел украинских боевиков. Трое человек погибли, 11 получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
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Глава ДНР Денис Пушилин
«Сегодня утром украинские боевики обстреляли Шахтерский район, где активисты «Молодой Республики» находились с волонтерской миссией. В результате получили ранения 11 человек, 3 погибли», — написал он.