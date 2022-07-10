Шахтёрск, ДНР, 10 июля, 2022, 19:52 — ИА Регнум. В Шахтерском районе Донецкой Народной Республики волонтеры попали под обстрел украинских боевиков. Трое человек погибли, 11 получили ранения, сообщил глава республики Денис Пушилин в своем Telegram-канале.

council.gov.ru Глава ДНР Денис Пушилин