Лисичанск, ЛНР, 10 июля, 2022, 18:57 — ИА Регнум. Украинская армия при отступлении из Лисичанска подожгла стоящий у краеведческого музея автомобиль. Огонь перекинулся на здание и чуть не уничтожил здание. Об этом сообщил заместитель министра культуры, спорта и молодежи ЛНР Роман Олексин.

Никита Третьяков ИА REGNUM Лисичанск после освобождения

«При отступлении Вооруженные силы Украины (ВСУ) подожгли автомобиль, находящийся возле музея, в результате чего загорелся парадный вход, а затем огонь перекинулся на детскую библиотеку, сгорела часть книг», — цитирует Олексина агентство Луганскинформцентр.

Как сообщало ИА REGNUM, Лисичанск был освобожден 3 июля.