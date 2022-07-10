Москва, 10 июля, 2022, 18:48 — ИА Регнум. Если Евросоюз не решит проблему с калининградским транзитом, ответ России будет достойным. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мария Захарова

Напомним, что 17 июня 2022 года власти Литвы сообщили администрации Калининградской области о прекращении транзита ряда товаров. В Калининграде и Москве заявили, что это нарушает целый ряд международных норм и предупредили об экономических и иных ответных мерах.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что министр транспорта России Виталий Савельев исключил возможность транспортной блокады Калининградской области.