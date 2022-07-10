Москва, 10 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Правительство РФ на фоне санкций решило перевести экспортные пошлины на зерно, подсолнечное масло и шрот в рубли.

Зерно

Базовая цена для пшеницы составит 15 тыс. рублей за 1 т, ячменя и кукурузы — 13 875 рублей. Это позволит поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин, пишет РИА Новости.

Как сообщало ИА REGNUM, в Госдуме предложили поставлять газ в Европу за наличную валюту.