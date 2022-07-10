Луганск, 10 июля, 2022, 16:57 — ИА Регнум. В результате обстрела города Алчевск в Луганской Народной Республике (ЛНР) со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ) разрушено два жилых дома и повреждена школа. Об этом 10 июля сообщает представительство ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

Александр Горбаруков ИА REGNUM ВСУ

«В результате обстрела г. Алчевск из американской РСЗО M142 HIMARS (всего противником выпущено четыре ракеты), разрушено два жилых дома, повреждено остекление Алчевской школы №7 и информационно-технологического лицея», — говорится в сообщении.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что в ночь на 10 июля ВСУ обстреляли Алчевск ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.