Берн, , 16:28 — REGNUM Президент Швейцарии Иньяцио Кассис заявил об охлаждении дипломатических отношений с Россией на фоне санкций. Об этом он сказал в интервью изданию NZZ am Sonntag.

Иньяцио Кассис IAEA

Говоря о нежелании России проводить в Женеве переговоры по Сирии, он подчеркнул, что в Швейцарии должны были ожидать, что РФ поставит под сомнение нейтралитет международной Женевы, и что дипломатические отношения охладятся.

При этом он напомнил, что Швейцария умеренно отреагировала на спецоперацию на Украине и не выслала ни одного дипломата.