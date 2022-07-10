Донецк, , 16:14 — REGNUM Населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной Республике обстреляли со стороны вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 10 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ Иван Шилов © ИА REGNUM

«Зафиксированы обстрелы со стороны вооруженных формирований Украины по направлениям: 14:40 — н. п. Керамик — н. п. Новобахмутовка: выпущено 15 ракет из БМ-21 «Град»; 15:05 — н. п. Калиново — н. п. Новобахмутовка: выпущено 4 снаряда калибром 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 10 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские военные обстреляли Петровский район Донецка.