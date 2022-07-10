Бухарест, , 13:25 — REGNUM Уровень смертности в Румынии достиг максимально высоких показателей в новейшей истории страны. Об этом 10 июля заявил румынский министр здравоохранения Александру Рафила, передает бухарестский телевизионный канал Prima TV.

По словам министра, только в 2021-м году количество румынских граждан ушедших из жизни по причине старости и заболеваний, превысило количество новорожденных на 100 тыс. человек. «Если в ближайшее время мы не создадим эффективной программы защиты здоровья и поддержки рождаемости населения, Румынию ждет социальная катастрофа», — резюмировал Рафила.

Напомним, ранее румынское правительство объявило о выделении дополнительных средств для многодетных семей и возрастных социальных групп населения. Нововведение было провалено из-за бюрократических проволочек.