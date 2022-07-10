Киев, , 12:01 — REGNUM Тайвань официально не объявлял о поставках оружия и боеприпасов Киеву, но ВСУ получили партию минометных мин, сделанных именно в этой стране, передает 10 июля портал «Военное обозрение» со ссылкой на украинские СМИ.

Тайвань Иван Шилов © ИА REGNUM

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Тайваньские мины калибра 60 мм входили в комплект полученного Киевом вооружения, в котором также были минометы М-57 югославского производства. Мины из Тайваня могли попасть в руки ВСУ вместе с боеприпасами из США, отмечает источник.

Между тем, страны Европы и США не могут договориться о единой стратегии поставок оружия Киеву. Так, канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что поставки «с той же интенсивностью, что у США» для Берлина невозможны. При этом президент Чехии Милош Земан утверждает, что поставки «надо наращивать». Сам же Киев регулярно жалуется, что не получают нужного оружия.