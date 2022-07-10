Москва, 10 июля 2022, 11:54 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин поздравил народного артиста РФ, телеведущего Юрия Стоянова с 65-летием. Соответствующая телеграмма опубликована 10 июля на сайте Кремля.
«Вас — одарённого, творчески востребованного артиста, телеведущего, мастера импровизации — знают и любят поклонники эстрады, театра, кинематографа. Главный секрет Вашего неизменного успеха — профессионализм, прекрасное чувство юмора, умение находить темы, интересные зрителям», — отмечается в сообщении.
Путин пожелал артисту здоровья, воплощения в жизнь задуманных идей.