Горловка, ДНР, 10 июля, 2022, 11:48 — ИА Регнум. В результате обстрела поселка Гольмовский в Донецкой Народной Республике (ДНР) со стороны вооружённых украинских формирований получило повреждение здание детского сада. Об этом 10 июля сообщил мэр города Горловка Иван Приходько в своём телеграм-канале.

Mil.gov.ua Обстрел

Как уточнил градоначальник Горловки, ранее киевские боевики обстреляли посёлки городского типа Пантелеймоновка, Михайловка и Гольмовский.

Также он прикрепил к своему сообщению фотографии, на которых запечатлены последствия прямого попадания выпущенного ВСУ снаряда в здание детского сада № 125 в Гольмовском.

«Предварительно, без пострадавших. Информация о повреждениях жилого фонда посёлка продолжает поступать», — заключается в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню заявил, что контакты с Минобороны России поддерживает министерство вооруженных сил Франции.