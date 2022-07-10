Париж, , 11:37 — REGNUM Контакты с Минобороны России поддерживает министерство вооруженных сил Франции. Об этом 10 июля заявил глава французского военного ведомства Себастьен Лекорню в интервью газете «Журналь дю диманш».

Франция Ольга Шклярова © ИА REGNUM

«Мы не воюем с Россией. Продолжаются контакты с военными и гражданскими чиновниками, нельзя полностью блокировать каналы связи с Москвой», — сказал он в ответ на вопрос о том, поддерживают ли Россия и Франция диалог в военной сфере.

При это глава французского военного ведомства назвал свою страну обеспечивающей баланс силой в конфликте на Украине и добавил, что киевскому режиму необходимо, чтобы Париж продолжал играть эту роль.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее российский сенатор Алексей Пушков написал, что лидеры стран Запада, говоря о своей поддержке киевского режима, вероятно, не совсем трезво оценивают собственные возможности и способность «нести бремя» введённых ими против России санкций.