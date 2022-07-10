Мадрид, , 09:46 — REGNUM В ходе известного фестиваля Сан-Фермин в Испании в июле 2022 года, в ходе которого по улицам проводятся забеги с быками, на протяжении трёх дней пострадали не менее 22 человек. Об этом 10 июля сообщат испанские СМИ.

Бык

По данным издания Periódico de España, в ходе первого дня забега травмы получили шесть человек, а на второй день, как пишет портал Noticias de Navarra, были травмированы восемь человек.

Также газета Vanguardia отмечает, что во время третьего дня, когда был выходной день и потому прошёл самый массовый забег, во время забега с быками пострадали восемь человек, трое из которых получили повреждения от удара рогами быков.

Отметим, фестиваль Сан-Фермин проходит ежегодно с 6 июля до 14 июля и в предыдущие два года он не проводился из-за пандемии COVID-19.