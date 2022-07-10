Москва, 10 июля, 2022, 08:24 — ИА Регнум. После освобождения от киевских боевиков села Григорьевка (Григоровка) союзные силы продолжают наступление на город Северск в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 10 июля сообщил посол Луганской Народной Республики (ЛНР) в России Родион Мирошник в своём телеграмм-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Специальная военная операция

«Сегодня с боями была взята Григоровка, и наши войска продолжают вести военные действия по освобождению Серебрянки (находится на расстоянии 10 км от Северска — ред.). С севера идет наступление на Северск», — написал он в своём сообщении.

Также посол ЛНР указал, что, по информации местных жителей, вооруженные украинские формирования в Северске «все больше перемещаются в пригород», где пытаются создать укрепрайон из «наскоро вырытых позиций и кое-как возведенных фортификационных сооружений».

«Всем уже ясно, что в Северске украинские формирования сдерживать наступление союзных войск долго не смогут, потому отдельные подразделения скрытно покидают город. На позициях остаются в основном насильно мобилизованные тербаты», — добавил Мирошник.

При этом он уточнил, что при отступлении киевские боевики делают попытки произвести обстрелы уже освобождённых от них территорий.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ночь на 10 июля ВСУ обстреляли Алчевск ракетами, выпущенными из американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.