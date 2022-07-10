Токио, 10 июля, 2022, 06:53 — ИА Регнум. Мужчина, застреливший экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ, признался в попытках изготовить бомбу. Об этом 10 июля сообщает агентство Kyodo.

Logsoku.com Синдзо Абэ

Уточняется, что 41-летний Тэцуя Ямагами в ходе допроса признался в попытке изготовить бомбу, а также в изготовлении нескольких единиц огнестрельного оружия. В настоящее время мужчина находится в ведении прокуратуры.

Напомним, Ямагами совершил покушение на бывшего премьер-министра Синдзо Абэ 8 июля, во время уличного выступления политика. По предварительным данным, мужчина выстелил в Абэ со спины из дробовика с расстояния не более десяти метров. Абэ был госпитализирован с тяжёлыми огнестрельными ранениями, но спасти его не удалось.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что стрелявшего в Синдзо Абэ мужчину перевели из полицейского управления префектуры Нара в местное управление прокуратуры, где ему было предъявлено официальное обвинение в убийстве.