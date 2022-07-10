Токио, 10 июля, 2022, 06:15 — ИА Регнум. Обвинение в убийстве экс-премьер-министра Японии Синдзо Абэ предъявлено стрелявшему в политика Тэцуе Ямагами. Об этом 10 июля сообщает NHK.

Иван Шилов ИА REGNUM Синдзо Абэ

Уточняется, что 41-летний обвиняемый был перевезён из полицейского участка в префектуре Нара, где с ним проводили следственные действия, в местное управление прокуратуры.

Напомним, убийство Абэ произошло во время его предвыборного выступления 8 июля. Ямагами выстрелил дважды политику в спину, Абэ был экстренно госпитализирован, но спасти его не удалось. Как пояснил Ямагами, он считал экс-премьер-министра причастным к некоей религиозной организации, виновной в финансовых трудностях его семьи.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что полиция Японии признала возможные проблемы с обеспечением безопасности экс-премьер-министра страны Синдзо Абэ.