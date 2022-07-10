Вашингтон, , 06:13 — REGNUM Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 11 июля, посетит Токио с незапланированным визитом, чтобы почтить память бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Госдепартамент США.

Госсекретарь США Энтони Блинкен U.S. Department of State

В ходе поездки глава американской дипломатии намерен «выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью Синдзо Абэ и встретиться с японскими официальными лицами», говорится в сообщении.

Напомним, Синдзо Абе был застрелен 8 июля во время уличного выступления в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента Японии. Бывшему премьер-министру страны было 67 лет.

Нападение на Абэ совершил 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший военнослужащий морских сил самообороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден ранее распорядился до 10 июля приспустить флаги на государственных и военных объектах Соединённых Штатов в память о Синдзо Абэ.

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