Вашингтон, 10 июля, 2022, 06:13 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен в понедельник, 11 июля, посетит Токио с незапланированным визитом, чтобы почтить память бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Об этом сообщает Госдепартамент США.

U.S. Department of State Госсекретарь США Энтони Блинкен

В ходе поездки глава американской дипломатии намерен «выразить соболезнования японскому народу в связи со смертью Синдзо Абэ и встретиться с японскими официальными лицами», говорится в сообщении.

Напомним, Синдзо Абэ был застрелен 8 июля, во время уличного выступления в городе Нара в рамках избирательной кампании перед выборами в верхнюю палату парламента Японии. Бывшему премьер-министру страны было 67 лет.

Нападение на Абэ совершил 41-летний местный житель Тэцуя Ямагами, бывший военнослужащий морских сил самообороны.

Как передавало ИА REGNUM, ранее президент США Джо Байден распорядился до 10 июля приспустить флаги на государственных и военных объектах Соединённых Штатов в память о Синдзо Абэ.