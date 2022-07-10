Панама, 10 июля, 2022, 03:16 — ИА Регнум. Заявление о своей готовности присоединиться к национальной забастовке, в случае, если не будут выполнены требования профсоюза, сделали медики в Панаме. Об этом 9 июля сообщила Сritica.

Давид Сикейрос. Забастовка

Генеральный секретарь Ассоциации врачей, стоматологов и единомышленников Фонда социального страхования (AMOACSS) Фернандо Кастанедас в ходе пресс-конференции, которая состоялась 9 июля, от имени организации обратился к органам государственной власти с требованием принять меры, направленные на экономию бюджетных средств и устранение необоснованных расходов.

Кастанедас уточнил, что для исправления ситуации и удовлетворения требований профсоюз отводит правительству 48 часов. Если медики за этот срок не получат ответа от властей, то они присоединятся к общенациональной забастовке.

Кроме того, Кастанедас отметил, что бастующие требуют заморозки цен на топливо и базовую продуктовую корзину, и призвал чиновников сектора здравоохранения присоединиться к участникам забастовки.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что национальное объединение коренных народов Панамы присоединилось к акциям протеста и второму дню забастовки работников образования против высокой стоимости на жизнь.