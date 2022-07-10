Брюссель, , 02:04 — REGNUM После введения Евросоюзом шести пакетов санкций против России страны объединения столкнулись с проблемой ненадлежащего исполнения всех ограничительных мер, пишет газет The Wall Street Journal.

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По информации источников издания, европейские чиновники в настоящее время работают над усилением контроля за санкциями. Обсуждается введение новых меры, которые помогут устранить лазейки для обхода ограничений, ужесточить правоприменение и улучшить обмен данными по вопросам санкций между странами ЕС.

Отмечается, что основную проблему при реализации санкций составляет разделение полномочий между Брюсселем, который определяет санкционную политику, и национальными правительственными органами и отраслевыми группами, которым приходится непосредственно применять эти меры. При этом власти ЕС имеют ограниченные полномочия по расследованию нарушений санкционного режима.

Газета также сообщает, что наиболее проблемной для ЕС является работа по выявлению и заморозке активов, принадлежащих фигурантам санкционных списков. По данным властей ЕС, на сегодняшний день в странах объединения заморожены активы попавших под санкции граждан России на общую сумму более $14 млрд, однако в Брюсселе считают, что реальные объёмы активов этих лиц могут быть намного больше.