Краснодар, 10 июля, 2022, 02:02 — ИА Регнум. Семья из четырёх человек отравилась газом в собственном частном доме в городе Краснодаре. Об этом 9 июля сообщил телеграм-канал «Краснодарский Край. Главное».

ИА REGNUM Газ

ЧП произошло на улице Димитрова, в частном секторе. В результате происшествия были госпитализированы четыре человека, мужчины 59 и 29 лет, 50-летняя женщина и девушка 17 лет. Все пострадавшие находятся в разных больницах Краснодара, их состояние оценивается медиками как стабильно тяжёлое.

В пресс-службе Следственного Управления Следственного Комитета по Краснодарскому краю подтвердили информацию о произошедшем. Организована доследственная проверка, на месте происшествия работают специалисты. Проводятся необходимые проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Ранее ИА REGNUM сообщало о гибели подростка в Подмосковном Зеленогорске, надышавшегося газом.