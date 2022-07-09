Санкт-Петербург, 9 июля, 2022, 23:35 — ИА Регнум. ФК «Зенит» стал обладателем Суперкубка России, одержав победу над «Спартаком». В матче, состоявшемся 9 июля на «Газпром Арене», он выиграл со счетом 4:0.

Fc-zenit.ru Зенит

Футболисты «Зенита» в третий раз подряд и в седьмой — за историю турнира стали обладателями Суперкубка. У питерской команды голы забили Иван Сергеев, Малком, Вендел и Матео Кассьерра.

Футбольный клуб из Санкт-Петербурга одержал самую крупную победу в истории турнира. Ранее ни одной команде не удавалось выиграть Суперкубок с разницей более чем в три мяча.