Берлин, 9 июля, 2022, 21:26 — ИА Регнум. В Германии после закрытой вечеринки Социал-демократической партии (СДПГ) с участием канцлера страны Олафа Шольца пострадали несколько женщин, которым якобы неизвестные подмешали так называемый «наркотик изнасилования». Об этом 9 июля сообщает немецкая газета Tagesspiegel со ссылкой на попавшие в ее распоряжение сообщения из внутреннего чата членов партии.

Полиция Германии

Согласно последним данным, инцидент произошел 1 июня на мероприятии, в котором приняли участие около тысячи человек.

По данным журналистов, сотрудники полиции, которые проводят соответствующую проверку, зарегистрировали пять пострадавших. Одна из предполагаемых жертв злоумышленников — 21-летняя девушка, которая жаловалась на недомогание, головокружение и потерю памяти после вечеринки.

В настоящее время ведётся поиск подозреваемых.