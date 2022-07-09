Москва, , 20:53 — REGNUM Президент Финляндии Саули Ниинистё утвердил поправки в закон о возведении заграждений на границе с Россией. Эту новость прокомментировали в МИД России. Официальный представитель ведомства Мария Захарова оценила возможность строительства заграждения шуткой.

Мария Захарова Mid.ru

«Частокол, профнастил или евроштакетник?» — поинтересовалась она в своем Telegram-канале, из какого материала будут мастерить забор.

Напомним, в июне 2022 года власти Финляндии заявили о возможности укрепления безопасности страны с помощью заграждения на границе с Россией. Согласно документу, одобренному президентом Финляндии, с 15 июля 2022 года вступят в силу «положения о строительстве барьеров в пограничной зоне, таких как заборы».

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