Донецк, , 20:21 — REGNUM Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

ВСУ U.S. Army Europe

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 19:35 — населенный пункт Невельское — город Донецк (Кировский, Петровский район): выпущено шесть ракет из БМ-27 «Ураган», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ЛНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Алчевск шестью ракетами из РСЗО HIMARS.