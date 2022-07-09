Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 20:16 — ИА Регнум. Президент Шри-Ланки Готабайя Раджапакса уйдет в отставку 13 июля. Об этом сообщил один из новостных порталов со ссылкой на спикера парламента Махинду Япу Абейвардену, который станет временно исполнять обязанности главы государства.

Шри-Ланка

Напомним, жители Шри-Ланки устроили массовые беспорядки из-за проблем в экономике, в том числе связанных с ростом цен на топливо. Протестующие окружили резиденцию президента Готабайи Раджапаксы, заняли дворец, сам глава республики был вынужден бежать.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно местному законодательству, временным президентом Шри-Ланки станет спикер парламента островного государства Махинда Япа Абейвардена. Ранее о своей отставке заявил премьер-министр Ранил Викремесингхе.