Вашингтон, 9 июля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Член конгресса США от республиканцев Виктория Спарц требует от президента США Джо Байдена обнародовать данные о проверках в отношении главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он может быть замешан в связях с Россией, между тем налогоплательщики США имеют право знать, на что идут денежные средства, направляемые в качестве помощи Украине.

Иван Шилов ИА REGNUM США

«Основываясь на различных разведданных, действиях, предпринятых господином Ермаком на Украине, и его предполагаемых связях с Россией, конгрессу необходимо срочно получить эту информацию, чтобы подтвердить или опровергнуть различные серьезные обвинения», — цитирует информацию с сайта парламентария РИА Новости.

Как отметила Виктория Спарц, Андрей Ермак назначил на должность своего заместителя по вопросам борьбы с коррупцией Олега Татарова, а тот мешал работе национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, заместитель сам находился под следствием НАБУ до своего назначения на пост и состоял на руководящей должности в полиции, когда президентом Украины был Виктор Янукович.