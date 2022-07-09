Член конгресса США заподозрила окружение Зеленского в связи с Кремлем
Вашингтон, 9 июля, 2022, 19:43 — ИА Регнум. Член конгресса США от республиканцев Виктория Спарц требует от президента США Джо Байдена обнародовать данные о проверках в отношении главы администрации Владимира Зеленского Андрея Ермака. Он может быть замешан в связях с Россией, между тем налогоплательщики США имеют право знать, на что идут денежные средства, направляемые в качестве помощи Украине.
Как отметила Виктория Спарц, Андрей Ермак назначил на должность своего заместителя по вопросам борьбы с коррупцией Олега Татарова, а тот мешал работе национального антикоррупционного бюро (НАБУ) и специальной антикоррупционной прокуратуры. Кроме того, заместитель сам находился под следствием НАБУ до своего назначения на пост и состоял на руководящей должности в полиции, когда президентом Украины был Виктор Янукович.