Донецк, 9 июля, 2022, 19:09 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) выпустили более 170 снарядов и мин по территории Донецкой Народной Республики (ДНР) с начала текущих суток. Об этом 9 июля сообщает Народная милиция ДНР.

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«За текущие сутки, по информации от СЦКК ДНР, противник (ВСУ) выпустил более 170 снарядов из БМ-21 «Град», ствольной артиллерии калибра 155, 152 и 122-мм, а также 120-мм миномётов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что всего районы восьми населённых пунктов республики попали под обстрелы со стороны ВСУ. По последним данным, в результате обстрелов получили ранения двое мирных жителей.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики обстреляли Горловку, Доломитное и Железную Балку.