Лондон, , 18:24 — REGNUM Как сообщает журналист Грэм Бэйли, лондонский футбольный клуб «Челси» рассчитывает подписать 23-летнего центрального защитника мюнхенской «Баварии» и сборной Франции Дайо Упамекано.

Дайо Упамекано Werner100359

Ранее сообщалось, что «Бавария» может расстаться с Упамекано в случае в случае приобретения центрального защитника «Ювентуса» и сборной Нидерландов Маттейса де Лигта.

В прошедшем сезоне Дайо Упамекано принял участие в 28-ми турах немецкой Бундеслиги 2021/22, в которых отметился одним забитым мячом и шестью результативными передачами. Также защитник получил четыре желтые карточки.

За «Баварию» Упамекано выступает с 5 июля 2021 года после перехода из «Ред Булл Лейпцига» за 42,5 миллиона евро. На данный момент трансферная стоимость футболиста, по оценкам профильного немецкого интернет-портала transfermarkt, составляет 40 миллионов евро.