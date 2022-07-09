Донецк, 9 июля, 2022, 18:12 — ИА Регнум. Представители вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли населенный пункт Яковлевка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом 9 июля сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

(сс) Ministry of Defense of Ukraine ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 17:45 — населенный пункт Авдеевка — населенный пункт Яковлевка: выпущено шесть снарядов калибра 152 мм», — говорится в сообщении.

О жертвах и пострадавших не сообщается.

Как передавало ИА REGNUM, 9 июля в представительстве ДНР в СЦКК сообщили, что украинские боевики выпустили по Горловке восемь снарядов калибра 155 мм.