Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 17:08 — ИА Регнум. На Шри-Ланке на фоне последних событий будет сформировано всепартийное правительство. Нынешний премьер-министр страны Ранил Викрамасингхе решил оставить пост. О том, что он намерен подать в отставку, он сам написал на своей странице в соцсети Twitter. Свое решение он объяснил желанием сохранить безопасность жителей республики и разрешить ситуацию мирным путем.

(сс) BriYYZ Шри-Ланка

«Чтобы обеспечить продолжение работы правительства, а также безопасность граждан, я принимаю наилучшую рекомендацию партийных лидеров — уступить место всепартийному правительству. Чтобы облегчить это, я уйду в отставку с поста премьер-министра», — написал глава правительства Шри-Ланки в Twitter.

В настоящее время рассматривается вопрос создания временного общепартийного правительства и проведения выборов. Временным президентом страны станет спикер парламента Махинда Япа Абейвардена. Большинство представителей политических партий Шри-Ланки выразили согласие с отставкой президента Готабая Раджапаксы и премьер-министра Ранила Викрамасингхе.

Напомним, 9 июля на улицу Коломбо вышли с требованием отставки президента страны Готабаи Раджапаксы тысячи жителей Шри Ланки. Во время беспорядков пострадали более 30 человек. Экс-посол островного государства в России Удаянга Виратунга, находящийся в Коломбо, высказал предположение, что Готабаи Раджапаксы уже покинул страну на самолете.