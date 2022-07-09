Шри-Джаяварденепура-Котте, 9 июля, 2022, 15:11 — ИА Регнум. С призывом к гражданам России стараться избегать мест массового скопления людей в Шри-Ланке из-за проходящих в этой стране беспорядков обратилось посольство РФ в островном государстве. Об этом 9 июля говорится в сообщении российского диппредставительства на Шри-Ланке в его телеграм-канале.

(сс) Sergei Gussev Шри-Ланка

«На фоне проходящих в Коломбо акций протеста угрозы для безопасности российских туристов, а также Посольства России в Шри-Ланке отсутствуют. Вместе с тем призываем росграждан избегать посещения мест массового скопления людей», — отмечается в сообщении посольства РФ.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее собравшиеся на экстренное заседание лидеры партий Шри-Ланки призвали президента страны Готабайю Раджапаксу подать в отставку.