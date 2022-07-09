Стокгольм, 9 июля, 2022, 15:05 — ИА Регнум. Шведская автомобилестроительная компания Volvo Cars покинет Европейскую ассоциацию автопроизводителей (ACEA) до конца 2022 года. Об этом сообщает агентство Reuters.

Mangan02 Штаб-квартира Volvo Car. Швеция

В Volvo объяснили это решение различиями в подходах по внедрению автомобилей с нулевым уровнем выбросов. Ранее шведский автопроизводитель представил планы по полному переходу на электрические автомобили к 2030 году.

В правительстве ЕС рассматривают возможность запрета продажи новых автомобилей с двигателями внутреннего сгорания с 2035 года. При этом в ACEA считают нерациональным даже это предложение.

«Мы пришли к выводу, что стратегия и амбиции Volvo Cars в сфере устойчивого развития не полностью соответствуют позиции и методам работы ACEA на данном этапе», — говорится в заявлении автопроизводителя.

Летом 2022 года о предстоящем выходе из ACEA объявила корпорация Stellantis. Европейская ассоциация автопроизводителей в настоящее время объединяет 16 автомобилестроительных компаний, включая BMW, Ford, Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen.