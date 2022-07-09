Москва, , 14:27 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин направил соболезнования президенту Анголы Жоау Мануэлу Гонсалвешу Лоуренсу в связи со смертью экс-главы государства Жозе Эдуарду душ Сантуша.

«Примите глубокие соболезнования по поводу кончины бывшего Президента Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуша. С именем душ Сантуша неразрывно связана история ангольской государственности. Активный участник национально-освободительной борьбы и многолетний руководитель страны, он по праву пользовался высоким уважением соотечественников и значительным международным авторитетом», — отметил Путин в телеграмме, текст которой опубликован на сайте Кремля.

Экс-глава Анголы Жозе Эдуарду душ Сантуш скончался в Испании в возрасте 79 лет.