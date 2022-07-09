Вашингтон, , 14:06 — REGNUM У представителей Демократической партии США появился новый тренд — держаться подальше от лидера страны Джо Байдена и «сливать» его по-тихому, заявил 9 июля ведущий Fox News Стюарт Варни.

Джо Байден Александр Горбаруков © ИА REGNUM

Выборы в конгресс состоятся уже через 4 месяца, при этом рекордно низкий рейтинг Байдена (на уровне 36%) всерьез осложняет положение дел для партии. Многие демократы решили дистанцироваться от Байдена, чтобы не навредить самим себе, добавил он.

Телеведущий напомнил, что даже CNN, считающийся «бастионом поддержки Байдена», начал всё чаще заявлять о потребности США в смелом лидере. The New York Times в свою очередь недавно сообщила, что некоторые демократы планируют «избавиться от якоря» в лице президента — в 2024 году.