Москва, 9 июля, 2022, 13:17 — ИА Регнум. Общение с главой Национального управления США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) возможно только после отмены санкций в отношении российских предприятий космической отрасли, заявил генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в эфире телеканала «Россия-24».

Иван Шилов ИА REGNUM Дмитрий Рогозин

Ведущий программы «Звёздные войны» попросил главу Роскосмоса прокомментировать недавнее заявление представителей NASA. В американском космическом агентстве выразили неудовольствие в связи с тем, что члены экипажа российского сегмента Международной космической станции продемонстрировали поддержку специальной военной операции.

Рогозин отметил, что считает странными такие заявления. Он объяснил, что российские космонавты развернули на МКС флаги ДНР и ЛНР в знак поддержки жителей этих республик, «которые борются за то, чтобы их перестали расстреливать украинские фашисты».

Он добавил, что американская сторона попыталась организовать его телефонные переговоры с главой NASA Биллом Нельсоном.

«О чём говорить-то? Говорить не о чем на самом деле, пусть санкции сначала отменяют свои незаконные, которые введены в отношении наших предприятий. В том числе тех, которые имеют непосредственное отношение к обеспечению Международной космической станции», — ответил Рогозин.