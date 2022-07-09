Бухарест, , 12:56 — REGNUM Министерство здравоохранения Румынии объявило о возобновлении бесперебойной работы специальных отделений для лиц, заболевших коронавирусом COVID-19. Об этом 9 июля сообщает бухарестский телевизионный канал Digi24.

Согласно официальной информации, нововведение связано с резким ростом случаев указанного заболевания. «Только на прошлой неделе было зарегистрировано 8 тыс. пациентов с этим видом инфекции, и в дальнейшем болезнь будет распространяться в геометрической прогрессии», — говорится в заявлении румынского Минздрава.

Напомним, ранее глава ведомства Александру Рафила обратился к правительству страны с призывом выделить дополнительные средства на борьбу с COVID-19.