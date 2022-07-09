Брянск, , 12:25 — REGNUM Неизвестное взрывное устройство сработало на железнодорожных путях перед товарным поездом в Унечском районе Брянской области. Об этом 9 июля сообщил губернатор региона Александр Богомаз в своём телеграм-канале.

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«Сегодня в Унечском районе, на перегоне Робчик-Песчанка на железнодорожных путях перед грузовым поездом сработало неизвестное взрывное устройство», — написал он в своём сообщении.

Также Богомаз уточнил, что в результате взрыва получали повреждения стёкла кабины машиниста локомотива состава, при этом железнодорожные пути не повреждены и никто не пострадал.

«На месте работают специализированные оперативные службы», — заключил губернатор Брянской области.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что украинские боевики выпустили по Горловке еще пять «натовских» снарядов.