Берлин, 9 июля, 2022, 12:21 — ИА Регнум. Возможность завершения конфликта на Украине дипломатическим путём тайно обсуждают в настоящее время США во своими ключевыми союзниками в Европе. Об этом 9 июля пишет немецкая газета Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM США

«Между США и важнейшими европейскими союзниками, похоже, ведутся тайные консультации, в ходе которых изучаются дипломатические методы прекращения войны», — говорится в публикации.

Также автор статьи отмечает, что, по его мнению, причины такого «замешательства» западных стран ясны, так как за мирное разрешение ситуации на Украине выступает большая часть избирателей в Европе.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в ходе саммита G20 госсекретарь США Энтони Блинкен обсудил ситуацию вокруг Украины с главой МИД КНР Ван И.