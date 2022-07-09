Москва, 9 июля, 2022, 11:31 — ИА Регнум. На похороны бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ не поедет президент России Владимир Путин. Об этом 9 июля сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Дарья Антонова ИА REGNUM Дмитрий Песков

«Путин — нет. Остальное зависит от протокольных правил», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, кто из представителей России будет участвовать в прощании с экс-главой японского правительства.

Как передавало ИА REGNUM, ранее японская телерадиокомпания NHK сообщила, что одной из версий расследования убийства бывшего премьер-министра Японии Синдзо Абэ является месть по религиозным мотивам.